Лидеру бобруйского профсоюза РЭП Галине Смирновой угрожают 4 16.10.2018, 20:08

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Галина Смирнова

Милиция бездействует.

Вот уже больше месяца лидер бобруйского профсоюза РЭП Галина Смирнова получает личные сообщения с угрозами и изображениями порнографического характера. Она обратилась в милицию, однако правоохранительные органы начали волокиту, передает praca-by.info.

Человек, которого она добавила в друзья одной из социальных сетей, присылал ей файлы GIF, содержащие информацию, которую, по мнению Галины Смирновой, можно однозначно трактовать как порнографию. Кроме того, мужчина оскорбляет ее, распространяет клевету и угрожает.

Галина Смирнова указала в своем заявлении, что человек, который отправляет ей сообщения, нарушает не одну статью Уголовного кодекса: он распространяет порнографию, оскорбляет Смирнову и угрожает ей физической расправой.

Галина Смирнова

С заявлением об этих фактах профсоюзная активистка направилась в следственный отдел. Его сотрудники сразу попытались направить Галину в милицию. Но Смирнова добилась принятия его заявления.

Как рассказала Галина Смирнова, сотрудники отдела выяснили, что данные аккаунта совпадают с данными настоящего человека. Поэтому будут доказывать, имеет ли он отношение к противоправным действиям.

Однако в конце сентября Галина Смирнова получила ответ из УВД Могилевского облисполкома о приостановлении срока проведения проверки.

«До сих пор не подготовлено заключение судебной культурологической экспертизы, а без заключения экспертизы окончательное решение по материалу проверки принять не представляется возможным», - пишет в своем ответе начальник УВД Могилевского облисполкома.

На какой срок затянется проверка - неизвестно. Но активистка считает, что эта задержка намеренная - милиционеры намерены заволокитить дело.

- Можно для сравнения вспомнить примеры впечатляющей оперативности правоохранителей: когда меня задерживали и отправляли в изолятор до предполагаемого совершения правонарушения. Когда мои личные вещи арестовывали в счет будущих штрафов... Все было не то что быстро, а на опережение! Но стоило мне оказаться в роли потерпевшей, как милиция уже месяц не может определить, порнографическая картинка или нет...

Галина Смирнова, получив официальный ответ о приостановлении проверки, дала несколько интервью в СМИ. Это вызвало очередную волну угроз и оскорблений:

Активистка профсоюза РЭП намерена довести дело до конца и добиться от правоохранительных органов, чтобы они защитили ее права.