Мальтийская «Валлетта» предложила Усэйну Болту двухлетний контракт 16.10.2018, 20:33

Усэйн Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион может продолжить карьеру в сильнейшем футбольной команде Мальты.

Знаменитый ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может продолжить карьеру в сильнейшей футбольной команде Мальты — "Валлетте". Клуб предложил легкоатлету заключить двухлетний контракт.

Управляющий директор команды Гастон Слимен выразил надежду, что клуб подпишет соглашение с Болтом в ближайшее время и он сможет принять участие в матче за Суперкубок Мальты, который пройдет 13 декабря.

В сентябре "Валлетту" приобрела компания Sanban Group из Абу-Даби. Новые инвесторы поставили команде задачу в кратчайшие сроки войти в элиту европейского футбола. Ранее агент Болта Тонни Раллис заявлял, что спортсмену предложил контракт футбольный клуб из Европы, новые владельцы которого хотят видеть команду в Лиге чемпионов.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике в августе 2017 года. Спортсмен объявил, что собирается стать профессиональным футболистом. В августе 2018 года он подписал контракт с австралийской командой "Сентрал Кост Мэринерс". Соглашение позволяет Болту тренироваться с клубом во время предсезонной подготовки.

Тренерский штаб "Мэринерс" должен оценить перспективы Болта в профессиональном футболе. Если спортсмен продемонстрирует должные навыки, с ним заключат профессиональный контракт. 12 октября Болт сыграл в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед" и отметился дублем. Игра закончилась победой "Мэринерс" со счетом 4:0, — сообщает sport.tut.by, ссылаясь на ESPN.