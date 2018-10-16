В Казахстане из-за аварии «Союза» на землю вылилось 22 тонны топлива 1 16.10.2018, 21:08

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Фото: mil.ru

Авария произошла 11 октября на третьей минуте после старта.

В результате падения ракеты-носителя "Союз" в Казахстане пролилось 22 тонны топлива, сообщил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности страны Марат Нургужин, передает “Настоящее время”.

"Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если они будут", – заявил Нургужин 16 октября.

Утром 11 октября во время запуска ракеты "Союз МС-10" с двумя космонавтами на борту с космодрома Байконур произошла авария, экипаж смог приземлиться.

По предварительной версии, авария произошла на третьей минуте после старта. У разгонной ракеты в момент отделения второго блока не сработали двигатели, в результате чего все части корабля разъединились и упали на землю. Космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось посадить пилотируемый блок вручную при помощи парашюта, они не пострадали.

По одной из версий, в аварии был виноват пиропатрон: "Из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты".

После аварии Россия приостановила все пилотируемые запуски.