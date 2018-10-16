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Премьер-министр Эфиопии назначил женщин на половину министерских постов

  • 16.10.2018, 21:33
Абий Ахмед
Фото: twitter

Абий Ахмед заявил, что женщины менее коррумпированы, чем мужчины и помогут восстановить в стране мир и стабильность.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назначил женщин на половину министерских постов. Объясняя свое решение парламенту, глава правительства заявил, что женщины менее коррумпированы, чем мужчины и помогут восстановить в стране мир и стабильность. Об этом сообщает svoboda.org со ссылкой на BBC.

С новым кабинетом министров Эфиопия стала одним из двух государств в Африке вместе с Руандом с равным гендерным представительством в правительстве, отмечает BBC. Это — продолжение реформ Абий Ахмеда, занявшего своей пост в апреле 2018 года.

Осенью Эфиопия подписала мирный договор с соседней Эритреей, прекратив вооруженный конфликт, начавшийся в 1998 году и освободил тысячи политических заключенных, отмечает The Washington Post.

В новом правительстве женщины займут посты министра обороны страны и министра мира, новой должности, в чьи полномочия будет входить наблюдение за спецслужбами и силовыми органами страны.

42-летний Абий Ахмед — первый мусульманин на посту премьер-министра Эфиопии. В апреле 2018 года он занял место Хайлемариама Десаленя, покинувшего свой пост на фоне острого политического кризиса в республике за несколько месяцев до этого. К отставке премьер-министра привели несколько месяцев протестных акций и забастовок, требующих больших политических свобод в стране, писал весной сайт телеканала "Аль-Джазира".


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