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Фотофакт: После Форума регионов в Могилеве закрасили пешеходные переходы

  • 16.10.2018, 21:44

Когда о гостях власти заботятся больше, чем о горожанах.

Могилевчане жалуются на нестандартные дорожные работы в самом центре города, передает mogilev.online.

Появившийся к Форуму удобный переход через улицу Комсомольскую закрасили черной краской. То же самое случилось с переходом через улицу Болдина.

Разметка по-прежнему четко видна. Люди теряются, является закрашеный переход переходом или нет, и правильно ли переходить дорогу по нему.


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