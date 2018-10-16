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Миннесота признала Голодомор геноцидом украинцев

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  • 16.10.2018, 22:36

Губернатор штата Марк Дейтон подписал прокламацию после совместных обращений украинской общины и дипломатов.

Американский штат Миннесота выдал прокламацию, которой устанавливается день чествования памяти жертв Голодомора в Украине 1932-33 гг. В документе трагедия называется геноцидом украинского народа. Об этом говорится на странице посольства Украины в США в Facebook, передает liga.net.

"Штат Миннесота официально присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-Геноцида 1932-33 годов в Украине", - говорится в сообщении.

Губернатор Марк Дейтон подписал прокламацию после совместных обращений украинской общины и дипломатов.

Документ определяет 28 октября 2018 Днем памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине.

4 октября Сенат США единогласно принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.


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