Стагнация, сэр 2 Яков Миркин, «Росбалт»

17.10.2018, 7:53

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Фото: Reuters

Малайзия обгоняет Россию по показателям качества жизни.

Стагнация, сэр. По новому прогнозу МВФ темпы роста реального ВВП в России в 2018 г. — 1,7% (среднемировые — 3,7%, США — 2,9%, еврозона — 2%, Китай — 6,6%, Индия — 7,3%). Номинальный ВВП в долларовом выражении не изменится (1577 млрд долл. в 2017 г., 1576 млрд долл. в 2018 г.). Доля России в глобальном ВВП опустится до 1,86% (1,9% в 2017 г.).

Номинальный ВВП на душу населения тоже не изменится (10,95 тыс. долл. в 2017 г., 10, 95 тыс. долл. в 2018 г.). Малайзия практически догонит Россию по номинальному ВВП на душу населения (ее прогноз — 10,7 тыс. дол. на 2018 г.). По продолжительности жизни и ВВП на душу населения по ППС она уже нас обогнала. Темпы роста ее реального ВВП — 4,7%.

Стоим и крутим головой, сэр.

Яков Миркин, «Росбалт»