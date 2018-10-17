закрыть
17 октября 2018, среда, 10:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Россия перекрыла реэкспорт топлива из Беларуси в Украину

3
  • 17.10.2018, 8:20
  • 2,714

Запрет может стать для украинского рынка весьма чувствительным.

С ноября Россия прекратит поставки в Беларусь бензина, дизельного топлива и мазута. Последние пару лет все излишки (а нефтепродукты доставались нам беспошлинно в рамках Таможенного союза) Беларусь не использовала сама, а перепродавала в Украину, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Ранее такую информацию опубликовало российское агентство РИА «Новости».

Беларусь на этом неплохо зарабатывала, да и Украина получала топливо и другие материалы по цене ниже рыночной.

Запрет на экспорт нефтепродуктов обещает стать для украинского рынка продуктов нефтеперегонки весьма чувствительным. Украина закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе за счет российской нефти, которую реэкспортировала Беларусь.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей