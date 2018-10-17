Россия перекрыла реэкспорт топлива из Беларуси в Украину 3 17.10.2018, 8:20

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Запрет может стать для украинского рынка весьма чувствительным.

С ноября Россия прекратит поставки в Беларусь бензина, дизельного топлива и мазута. Последние пару лет все излишки (а нефтепродукты доставались нам беспошлинно в рамках Таможенного союза) Беларусь не использовала сама, а перепродавала в Украину, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Ранее такую информацию опубликовало российское агентство РИА «Новости».

Беларусь на этом неплохо зарабатывала, да и Украина получала топливо и другие материалы по цене ниже рыночной.

Запрет на экспорт нефтепродуктов обещает стать для украинского рынка продуктов нефтеперегонки весьма чувствительным. Украина закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе за счет российской нефти, которую реэкспортировала Беларусь.