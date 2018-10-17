Леонид Судаленко: Нужно принять закон о компенсациях для «тунеядцев» 5 17.10.2018, 8:54

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Декрет №1 абсолютно нерабочий.

Министр труда Ирина Костевич заявила, что в Беларуси тестируется база «тунеядцев». Первые результаты апробации власти обещают уже в ноябре. Что происходит с нашими личными данными, которые сейчас «тестируются» неизвестными людьми из непонятных «тунеядских» комиссий? Сайт Сharter97.org попытался разобраться в этом с известным правовым инспектором труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонидом Судаленко.

- Как я понимаю, cлово тестирование означает то, что базу пробуют в тестовом режиме. Что подразумевают чиновники под этим словам - я не знаю, мне неизвестно. Я вообще слабо представляю, зачем нужна эта база и что они будут с ней делать. Вот наступит 1 января 2019 года, а что дальше произойдет? От идеи сбора пошлин с неработающих граждан они отказались. Протесты заставили власти задуматься и отменить непродуманное решение.

Сейчас они намекают на то, что неработающие граждане будут по полной программе платить за коммунальные услуги. Я, как плательщик услуг ЖКХ, не знаю, сколько процентов я оплачиваю, а сколько мне «субсидирует» государство.

Самая дорогая услуга - это электроэнергия. Если я плачу за услуги ЖКХ в трехкомнатной квартире около $70-80, то 30-40 долларов уходят на электроэнергию. Да, газ у нас очень дешевый. Всего 2-3 доллара. Я говорю правительству: давайте калькуляцию на стол. Давайте считать, на сколько вы меня «субсидируете».

Я считаю, что эта система окажется нерабочей на практике. Очень маленький процент неработающих граждан является собственниками квартир. К примеру, живут два пенсионера, а у них в квартире живет неработающий сын. Как власти будут этому ребенку выставлять счет? Лицевые счета ведь в квартире не поделены.

Опять же, идет дискуссия о том, что нужно ввести повышенную оплату для неработающих граждан. Извините, они что, будут «проездной тунеядца» вводить в обиход? Каким образом идентифицировать контролеру в общественном транспорте «тунеядец »перед ним, или нет? Или пассажиры должны носить с собой справку с работы? Эти примеры показывают, что государство опять запрягает декрет впереди лошади.

- До сих пор нет ясности, какие данные собирают комиссии, как они защищены, как они используются. Вы не думаете, что государство хочет создать тотальную базу данных о каждом человеке, как это делается в Китае.

Там, к примеру, существует социальный рейтинг населения, где каждый получает баллы за лояльность к государству, а в последствии люди с низким рейтингом не могут выезжать за границу, устроиться на хорошую работу?

- Безусловно, то, о чем вы говорите - это очень печальный опыт. Но хочется надеяться, что мы находимся в центре Европы, чем мы так гордимся и такие примеры, как Китай, Северная Корея, в нашей стране не приживутся.

Я считаю, что получая паспорт каждый из нас сдает достаточный объем информации для государства. Государство и без этого владело приличной информацией о каждом гражданине.

Помните, когда-то мы сдавали на паспорт две фотографии, одна из них шла непонятно куда. Думаю, что она шла в какое-то досье. Это никак не зависит от лояльности человека к государству, просто спецслужбы отслеживают информацию о наc. Государство и так следило за мной. Так что я уверен, что опыт Китая у нас не приживется. Это не про нас.

В прошлом году государство хотело собрать с «тунеядцев» оброк. И что получилось? Люди вышли на площади своих городов и декрет быстренько прибрали. Если власти снова перегнут палку - выйдем на улицы. Как говорится, можем повторить. И повторим.

- Почему «простые смертные» не могут попасть в комиссии и следить за их работой?

- Я не «простой смертный», а представитель профсоюза, но все равно не попал, а «простому смертному» туда вообще дорога заказана.

Я думаю, что это связано с тем, что «тунеядские» комиссии будут работать непрозрачно. Понятное дело, что эти комиссии абсолютно бесполезные. Пригласят человека, пожурят, пальчиком помахают - и все. Один со всем согласится, а второй скажет, что Конституция дает человеку право на труд и он сам решает, работать ему или нет.

То, что они ничего не смогут предложить неработающему человеку - это абсолютно точно. Мы видим, что власти плодят никому ненужные организации. Ведь это наши с вами деньги!

Не нужно изобретать велосипед и «белорусское чудо», а создавать рабочие места, чтобы человек не просто имел работу, а мог найти ту работу, которую заслуживает.

C тем размером заработной платы, которую ему позволяет его квалификация и образование. Чтобы человек с высшим образованием не шел работать дворником, потому что дворникам больше платят. Ведь очень много примеров, когда у нас работники с дипломом инженера работают на неквалифицированной работе, так как она лучше оплачивается. Это нонсенс. Нигде в мире такого нет. Везде квалифицированный труд оплачивается в два раза лучше, чем неквалифицированный.

Поэтому комиссии будут собираться, бездельничать, плевать в потолок, работать для галочки, вызывать неработающих людей, порой ведущих асоциальный образ жизни. Нравится им возиться с такими людьми? Пусть возятся. Нормальный человек в этих услугах не нуждается.

- Как вы считаете, является ли преследование человека за то, что он не работает - дискриминацией?

- Несомненно. Это является дискриминацией. Я уже говорил, что в Конституции прописано, что человек имеет право на труд. Если его преследуют в силу его занятности, или незанятости - я готов браться за эти дела и доказывать, что государство не имеет право делить людей на работающих и неработающих.

Порой неработающие граждане платят больше налогов, пусть и косвенных, чем работающие. Покупая любые товары и услуги мы являемся плательщиками НДС, покупая топливо на АЗС мы платим акцизные налоги, даже покупая жетончик в метро я являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость.

Власть использует двойные стандарты: не работаешь - значит не платишь налоги. Но мы в прошлом году в суде доказали, что неработающий гражданин платит налоги.

Приведу пример. Женщина из Лоева, которая тяжело работает по восемь часов за $100 и платит очень маленькие налоги и бизнесмен, который временно не работает, но покупает товары и услуги. Кто больше налогов приносит в казну? Так государство не заботится об этой женщине, забирает у нее ребенка, потому что она не может провести воду в дом, а предпринимателя будет называть «тунеядцем». Двойные стандарты на лицо.

- Как вы думаете, смогут ли в свободной Беларуси сегодняшние «тунеядцы» обратиться за компенсацией?

- Думаю, что если Беларусь станет демократической, то люди смогут расчитывать на разного рода компенсации.

Ведь сталинские репрессии были признаны даже не в самом демократическом СССР. Почему в свободной Беларуси депутаты не смогут проголосовать за закон о признании жертвами диктаторского режима тех или иных людей, к которым была применена дискриминация во время правления диктатора.

Я не исключаю, что в демократическом правительстве такой закон будет принят. Более того, я считаю, что такой закон должен быть принят, чтобы жертвы увольнений, те люди, которые потеряли работу из-за контрактной системы, в том числе и я, когда людей выкидывают на улицу после конца контрактa, получили компенсацию.

Я часто говорю, что я нахожусь в «вынужденном прогуле». Ведь я не увольнялся, каких-то дискредитирующих действий не совершал, но остался без работы. Только по той причине, что в стране введена временная занятость, которую мы называем контрактной системой.