РПЦ заявила о возможном разрыве отношений с Иерусалимским патриархатом 27 17.10.2018, 9:24

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Московский патриархат выдвинул ультиматум.

Русская православная церковь может приостановить общение с Иерусалимским патриархатом, в случае если он примет сторону Вселенского патриархата и допустит представителей УПЦ КП к службам в храме Гроба Господня. Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, передает РИА Новости.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, такая ситуация не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

"Если это вдруг произойдет, то присутствовать на этих службах мы, конечно, сможем, но причащаться с ними мы не сможем, служить с ними мы не сможем", — уточнил игумен.

Он добавил, что никаких конкретных решений в РПЦ на этот счет пока не приняли.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви. Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.

Патриарх Филарет сообщил, что Вселенский патриархат предоставит Украинской православной церкви томос об автокефалии после объединения трех церквей (УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ) в единую поместную церковь. Объединительный собор, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.