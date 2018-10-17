Знаменитый тренер запустил камень в огород Лукашенко 3 17.10.2018, 9:53

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Владимир Крикунов

Сериал «Позорище» продолжается.

В предыдущем сезоне отличилась сборная Беларуси по хоккею, с треском вылетевшая из элиты. На этот раз в центре внимания минское «Динамо», которое проиграло в Континентальной хоккейной лиге 7 матчей подряд, пишет «Солидарность».

После поражения во вторник от московского «Динамо» журналисты поинтересовались у главного тренера «зубров» Горди Дуайера, что нужно сделать, чтобы команда, наконец, начала двигаться по турнирной таблице не вниз, а вверх. Пока канадцу переводили вопрос, неожиданно прозвучал емкий ответ от коуча российского клуба Владимира Крикунова:

– Хоккеем должны руководить хоккеисты, б…, не генералы!

68-летний Крикунов – персона легендарная. Именно под его руководством хоккейная сборная Беларуси совершила чудо в Солт-Лейк-Сити, одолев шведов и прорвавшись в полуфинал Олимпиады.

Этот специалист и сейчас неплохо информирован о положении дел в белорусском хоккее. В общем, знает, что говорит.

По сути, Владимир Крикунов покритиковал даже не министра внутренних дел Беларуси генерала Игоря Шуневича, возглавляющего наблюдательный совет минского «Динамо». Берите выше: это камень в огород Александра Лукашенко, который ввел вышеупомянутую практику. Шуневич ведь далеко не первый генерал, поставленный на ключевую позицию в хоккее, который является любимым видом спорта нынешнего главы государства.

Кстати, на днях с тезисом Владимира Крикунова косвенно солидаризовался и партнер Александра Лукашенко по хоккейной площадке и уборке урожая Михаил Захаров. Главный тренер минской «Юности» в эфире СТВ назвал решение генерала Игоря Рачковского, в недавнем прошлом возглавлявшего национальную федерацию хоккея, о выходе из молодежной хоккейной лиги «ножом в спину всему белорусскому хоккею».

Правда, Захаров назначил главным виновным канадского тренера, который в 2005-м возглавил сборную Беларуси:

– Как пришел Хэнлон, так наш хоккей покатился вниз.

Конечно, это канадец виноват в том, что уже лет 25 положение в детском хоккее у нас аховое. Это из-за Хэнлона отдача от хоккейных дворцов, которые построили в Беларуси, как от козла молока…

А на форумах спортивных сайтов наблюдается редкое единодушие относительно высказывания Владимира Крикунова. Оценка болельщиков звучит так: «Браво, дед!»