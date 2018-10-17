«РПЦ ведет себя на территории Беларуси как русский агент» 1 17.10.2018, 10:02

В Минске решался в первую очередь политический вопрос, а не богословский.

Где теперь можно молиться, а где нет? В каких храмах можно участвовать в богослужениях, а за какие будет наказание? Простому белорусу не так просто разобраться в этом вопросе, сообщает «Белсат».

«В православных храмах Константинопольского Патриархата нельзя будет причащаться. За это возможна только духовная санкция. Тот, кто осознает, что нет евхаристического единства с другой церковью, принимает причастие, это считается грехом. […] Я глубоко убежден, что будет внутри определенное обсуждение, и это в долгосрочной перспективе скорее всего усилит автокефальные настроения внутри беларуского православия…», – говорит политолог Пётр Рудковский.

Методолог Владимир Мацкевич выясняет политические аспекты религиозного события.

Насколько вчерашнее решение Московского Патриархата бьет по позиции Минска, как непредвзятой площадки для переговоров?

«Вы правы, что это в первую очередь политический вопрос, а не богословский. Это политика. Представьте себе, что на территорию Беларуси заявляют права два субъекта международного права: РПЦ и беларуское государство. Как вы думаете, можно ли избежать конфликта, если есть такие претенденты на одно и то же? Этот конфликт будет разворачиваться дальше. И поскольку РПЦ находится по традициям православия в симфонии с руководством Российского государства, то она ведет себя здесь, на территории Беларуси, как русский агент…»

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