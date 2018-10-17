В Канаде полностью легализовали марихуану 17.10.2018, 10:15

Канада стала первой страной «большой семерки» и второй в мире, которая приняла такой закон.

С 17 октября в Канаде вступает в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

Как сообщает DW, канадцы, которым исполнилось 18 лет (в некоторых провинциях возрастной предел - 19 лет), могут приобретать в авторизованных магазинах грамм гашиша по цене в примерно десять канадских долларов. Некоторые провинции смогут установить собственные возрастные ограничения. В собственности каждого совершеннолетнего гражданина Канады может находиться до 30 граммов марихуаны.

Легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний Джастина Трюдо во время предвыборной кампании. Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года.

Канадский Сенат еще в июне поддержал законопроект правительства Трюдо по легализации рекреационной марихуаны.