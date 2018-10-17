На станцию метро «Октябрьская» вызвали саперов
- 17.10.2018, 10:18
Станцию закрыли из-за подозрительного предмета.
Утром 17 октября временно закрыли станцию метро «Октябрьская». Людей не пускают на станцию, а поезда проезжают мимо.
«Не пускают на станцию метро «Октябрьская», попросили воспользоваться наземным транспортом», - сообщила tut.by читательница Галина.
О том, что на станции не останавливаются поезда и на нее не пускают людей, сообщили и другие минчане.
«На станции метро «Октябрьская» была обнаружена бесхозная сумка. Поезда следуют без остановки. Вызваны сотрудники правоохранительных органов», — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
Сумка была обнаружена в 9.19, а в 9.37 станцию закрыли для пассажиров.
Дополняем коллег: доступ граждан ограничен. Использовано специальное средство "Фонтан" для обезвреживания взрывоопасных предметов, на место происшествия выбыла саперно-пиротехническая группа. Следим за ситуацией.— МВД Беларуси (@mvd_by) 17 октября 2018 г.