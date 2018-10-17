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На станцию метро «Октябрьская» вызвали саперов

  • 17.10.2018, 10:18

Станцию закрыли из-за подозрительного предмета.

Утром 17 октября временно закрыли станцию метро «Октябрьская». Людей не пускают на станцию, а поезда проезжают мимо.

«Не пускают на станцию метро «Октябрьская», попросили воспользоваться наземным транспортом», - сообщила tut.by читательница Галина.

О том, что на станции не останавливаются поезда и на нее не пускают людей, сообщили и другие минчане.

«На станции метро «Октябрьская» была обнаружена бесхозная сумка. Поезда следуют без остановки. Вызваны сотрудники правоохранительных органов», — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Сумка была обнаружена в 9.19, а в 9.37 станцию закрыли для пассажиров.


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