закрыть
17 октября 2018, среда, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

1
  • 17.10.2018, 10:23
  • 2,873
Архивное фото pixabay.com

Ведется расследование.

Военно-воздушные силы США подтвердили, что один американец "был задействован" в инциденте с катастрофой истребителя Су-27УБ в Винницкой области, в результате которого погибли два человека.

Об этом передает censor.net.ua сo ссылкой на сообщение ВВС США в Европе и Африке.

"Мы видели сообщения о пострадавшем гражданине США, а также подтверждаем, что военный США был задействован в инциденте. Однако сейчас ведется расследование и мы продолжим вас информировать", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины заявили о двух погибших в результате катастрофы самолета. Раненых или пострадавших среди военных или гражданских не было, заявили в ВСУ.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей