США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области1
- 17.10.2018, 10:23
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Ведется расследование.
Военно-воздушные силы США подтвердили, что один американец "был задействован" в инциденте с катастрофой истребителя Су-27УБ в Винницкой области, в результате которого погибли два человека.
Об этом передает censor.net.ua сo ссылкой на сообщение ВВС США в Европе и Африке.
"Мы видели сообщения о пострадавшем гражданине США, а также подтверждаем, что военный США был задействован в инциденте. Однако сейчас ведется расследование и мы продолжим вас информировать", - говорится в сообщении.
В Министерстве обороны Украины заявили о двух погибших в результате катастрофы самолета. Раненых или пострадавших среди военных или гражданских не было, заявили в ВСУ.