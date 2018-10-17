Врач рассказал, чем полезен смех 2 17.10.2018, 10:39

1,093

Смех не только продлевает жизнь.

Когда европейцы впервые взялись за научное изучение восточных практик, они были сбиты с толку тем, что тибетские буддисты постоянно подшучивали над ними, пишет врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин для nv.ua.

Европейцы пытались настаивать на серьезности, но им объяснили, что чувство юмора – это обязательное условие постижения сложных медитативных практик. И сегодня можно увидеть, как люди «очень серьезно» медитируют или занимаются здоровым питанием, что заметно повышает риск орторексии.

Как связаны юмор и осознанность? Оба они требуют рассмотрения ситуации со стороны, мета-наблюдателя. А это возможно при активных префронтальной коре и поясной извилине, что уже говорит о здоровье и снижении стресса. Если вам не смешно ни капельки, то вы не осознанны в данной ситуации ни на грамм.

Смеяться над другими и над собой очень полезно для здоровья и не только. Смеёмся мы чаще без повода, и это абсолютно нормально, ведь только 10% смеха вызвано шутками.

Еще в 1960-х годах в Стэндфордском университете психиатр Уильям Фрай заложил основы смехотерапии (гелототерапии). Изменение чувства юмора – признак многих нарушений. Например, старения. С возрастом мы смеемся все меньше, и это плохо. Так, ребёнок смеётся в 20 раз больше взрослого.

Смех расслабляет. Смех позволяет быстро сбросить напряжение, расслабиться. Ещё Кант подметил: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Смех делает страшное нестрашным. Поэтому многие люди панически боятся смеха, они боятся, что смех лишит их «авторитета». Смех в паре позволяет её участникам быстрее снимать напряжение после тяжелых событий, а в целом совместная жизнь такой пары обычно продолжается дольше. Для женщин чувство юмора является важным критерием выбора партнера. Смех сближает. Смех – это отличная разрядка ситуации и социальная эмоция, которая сплачивает людей вне зависимости от того, была ли шутка смешной. Да, смех – это реальный индикатор близости.

Смех полезен для здоровья. Смех снижает кортизол, улучшает иммунную функцию. В некоторых исследованиях показано, что смех улучшает чувствительность к инсулину (механизм неясен). Диабетики и здоровые люди ели, а затем сидели на скучной лекции или на комедийном шоу. После шоу даже у диабетиков подъем сахара был минимален по сравнению с лекцией. В другой работе показано благоприятное влияние смеха на ренин-ангиотензиновую систему, смех снижал ренин плазмы.

Смех помогает учиться. Ученые установили, что дети, которых смешили, лучше обучаются. Смех (и достаточный уровень дофамина) стимулирует обучение. Дети, которые не реагируют на шутки, хуже обучаются. Даже на студентах показано, что они эффективнее запоминали материалы, когда преподаватели рассказывали что-то смешное, связанное с темой урока. Когда я преподавал в медуниверситете, то тоже активно использовал этот прием.

Смех продлевает жизнь как здоровым, так и больным. Согласно исследованиям, смертность среди больных обладающих хорошим чувством юмора ниже на 31%. Смеяться над собой полезнее. Исследования показали, что навык посмеяться над собой связан с продлением жизни, лучшим самочувствием и множеством других показателей.