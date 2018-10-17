Видеофакт: Тараканы в могилевской инфекционной больнице 17.10.2018, 10:54

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Поверхность, по которой перемещаются насекомые, тоже оставляет желать лучшего.

«И это инфекционная больница нашего города.... Санитария на высшем уровне...», — прокомментировала могилевчанка Калерия Боцман фото и видео, которые выложила в сообществе «Могилев Real». Об этом пишет mogilev.online.

В медиаматериалах видно, что по больнице бегают... тараканы. Поверхность, по которой перемещаются насекомые, тоже оставляет желать много лучшего: плитка явно не блещет чистотой и покрыта трещинами.