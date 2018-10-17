Польша подписала 20-летние контракты на поставку сжиженного газа из США 3 17.10.2018, 11:00

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Поставки будут осуществляться за счет новых производственных мощностей в Луизиане.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими фирмами Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа.

Об этом сообщает издание Money.pl.

По условиям контракта, каждая из компаний в течение 20 лет будет поставлять в Польшу по 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

Согласно контрактам, поставки газа могут быть предметом дальнейшей торговли компанией PGNiG на международных рынках и будут реализоваться по формуле free-on-board, что означает получение товара покупателем в порту погрузки.

Поставки будут осуществляться за счет новых производственных мощностей в Луизиане, завершение строительства которых ожидается к 2023 году.

Как известно, Польша пытается уменьшить свою зависимость от российского газа.

В прошлом году в Польшу пришли 13 судов со сжиженным газом, в частности из США и Катара. Объем поставленного в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%.