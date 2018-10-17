Маршрутчики переписывают имена пассажиров 10 17.10.2018, 11:09

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Зачем это нужно?

12 октября вступили в силу новые Правила автомобильных перевозок пассажиров. В Слуцке работает только один частный «регулярщик» (из Минска) по временному договору с «Миноблпассажиртрансом», пишет «Кур'еру».

Слуцкие маршрутки до сих пор возят пассажиров как нерегулярные перевозчики. Они вынуждены подстраиваться под новые правила, чтобы работать легально. Например, некоторые водители начали переписывать имена, фамилии и отчества пассажиров и даже просят расписываться. Зачем нужны такие списки?

Юрий (имя изменено), один из представителей слуцких маршрутчиков, рассказал, что «нерегулярщики» нашли схему, которая, по их мнению, позволяет им работать в правовом поле.

Как работает схема

По правилам пассажирских перевозок заказчиком может выступать юридическое или физическое лицо. По закону нерегулярный перевозчик и заказчик услуги должны заключить договор. К договору должен прилагаться список, в котором указаны личные данные всех пассажиров. Список не нужен, если транспорт заказывают для свадеб, юбилея и похорон. Во всех остальных случаях у водителя должен быть список пассажиров.

По словам Юрия, нерегулярные перевозчики создают фирмы, которые выступают в роли заказчиков услуги. У этих фирм есть номера телефонов, на которые звонят клиенты и заказывают маршрутку. Фирмы собирают данные пассажиров и передают список водителю. Так должно быть, но сейчас многие водители маршруток просто переписывают пассажиров в маршрутке на случай неожиданной проверки.

Билетов нет, есть обычные чеки

Слуцкие маршрутки больше не выдают билеты, на которых написан маршрут. Они пробивают обычный кассовый чек и вместе с ним выдают посадочный талон, распечатанный на принтере.

По словам Юрия, посадочный талон нужен для подстраховки. «Миноблпассажиртранс» уже рассылает по предприятиям Солигорска и Слуцка рекомендации не оплачивать командировки по билетам «нерегулярщиков».

Что говорит про билеты налоговая

На горячей линии инспекции МНС по Слуцкому району пояснили, что с 12 октября нерегулярные маршрутки не имеют права выдавать пассажирам билеты. Но они обязаны пробивать чек для каждого пассажира (в большинстве случаев водители этого не делают — Прим. ред.). Посадочный талон лишь указывает место в маршрутке, но не является официальным документом.

В инспекции добавили, что чек, который выдают слуцкие нерегулярные перевозчики не подходит для компенсации командировочных расходов. По инструкции Совмина № 35 от 12.04.2000 г. (изменения от 2014 года) компенсируется только проезд транспортом общего пользования, к которoму нерегулярные маршрутки не относятся. В госучреждениях такой чек бухгалтерия точно не примет, а в частных предприятиях — на усмотрение руководителя.