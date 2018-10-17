Леонид Кулаков ищет управу на судейский беспредел 2 17.10.2018, 11:14

Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» обратился в ООН.

Судья Первомайского района Минска Инна Сидорок «воспитывала» активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова в течении года дважды. 23 марта она отправила его за решетку на 10 суток за вывешивание растяжки «Свабоду Хартыі-97» с файером в руках, а 27 августа "влепила" 40 базовых штрафа (980 руб.) за демонстрацию флага профсоюза РЭП и выкрикивание лозунгов «Жыве Беларусь!», сообщает «Гомельская весна».

Исчерпав все эффективные средства правовой защиты внутри страны Леонид Кулаков 17 октября подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Мужчина считает, что в обоих случаях белорусские власти нарушили его права на мирные собрания и выражение мнения.

«Даже если я принял участие в несанкционированном пикете в первом случае и стихийном митинге во втором, держа в руках файер и бело-красно-белый флаг с выкрикиванием лозунгов судья обязана была оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Леонид Кулаков.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что при ограничении прав именно на власти всякий раз лежит обязанность доказать, для достижения какой цели она преследует граждан. До тех пор, пока любого рода собрание проходит мирно, власть вообще не имеет права в него вмешиваться.

Он напомнил, что после оглашения приговора лидерам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику у Дома правосудия в Минске фактически возникло стихийное мирное собрание.

«Национальный закон вообще не предусматривает порядок проведения, как в данном случае, стихийных собраний. Следовательно, любое стихийное собрание априори у нас считается незаконным. Однако и эта не главная проблема. Основной проблемой в нашей стране сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека», - подчеркнул юрист.

Леонид Кулаков просит Комитет ООН установить факт нарушения его прав на мирные собрания и выражение мнения. В качестве меры общего характера он просит рекомендаций белорусскому правительству о приведении национального закона о массовых мероприятиях в соответствие с международными обязательствами страны.