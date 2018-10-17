Видеохит: Хозяин научил своего кота говорить
- 17.10.2018, 11:54
Правда, только одно слово.
Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.
Четко слышно, как котик пискляво говорит «Hello» (по-английски «привет»).
«Просто заставил мою кошку сказать «привет». Я не трачу свои пятничные вечера», — написал Дэвид.
Just got my cat to say “hello.” I don’t waste my Friday nights. pic.twitter.com/LejTgvHes5— Major (@David_Major) 12 октября 2018 г.