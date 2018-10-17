Видеохит: Хозяин научил своего кота говорить 17.10.2018, 11:54

Правда, только одно слово.

Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.

Четко слышно, как котик пискляво говорит «Hello» (по-английски «привет»).

«Просто заставил мою кошку сказать «привет». Я не трачу свои пятничные вечера», — написал Дэвид.