закрыть
17 октября 2018, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Видеохит: Хозяин научил своего кота говорить

  • 17.10.2018, 11:54

Правда, только одно слово.

Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.

Четко слышно, как котик пискляво говорит «Hello» (по-английски «привет»).

«Просто заставил мою кошку сказать «привет». Я не трачу свои пятничные вечера», — написал Дэвид.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей