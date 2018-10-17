Как перемещать товары для личного пользования через границу 17.10.2018, 12:03

Сколько товаров и как часто можно ввозить?

Таможня разъяснила «Витебскому курьеру», как перемещать товары для личного пользования через границу:

Сколько товаров и как часто можно ввозить?

При пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца, можно ввозить товаров для личного пользования на сумму не более 300 евро и (или) весом не больше 20 кг. При пересечении границы с интервалом большим, чем три месяца, эти лимиты увеличиваются до 1500 евро и (или) 50 кг соответственно.

Какова будет плата за превышение норм?

В случае превышения указанных лимитов нужно будет заплатить таможенную пошлину – 30% от стоимости, но не менее чем 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и весовой нормы.

Что касательно алкоголя и сигарет?

Нормы беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива — 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы придется оплатить

10 евро за каждый 1 литр сверх позволенных трех, максимально допустим провоз 5 литров алкогольной продукции.

Допускается ввоз 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

А наличные денежные средства?

Без декларирования допускается перемещение наличных денежных средств в эквиваленте до 10 тыс. долларов. Учитываются наличные средства в любой валюте из расчета на одного человека. Денежные средства на банковских счетах не учитываются.

Что такое «неделимый товар»?

Это товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки), состоящий из одной единицы товара. Особенность такого товара в том, что даже если он перемещается в несобранном или разобранном виде (при условиях, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения), он расценивается как единый товар.

В отношении них применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов: 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Как часто можно ввозить бытовую технику? Продукты питания?

Раз в три года допускается беспошлинный ввоз бытовой техники (холодильник, стиральная машина, плита, микроволновка, кухонный комбайн и т.д.), электротехники (ноутбук, планшет, телевизор, ЖК-монитор), сантехники.

Раз в два года можно привезти из-за границы новые шины для личного авто: для автомобиля 4 штуки, для мотоцикла с коляской – 3, без коляски – 2.

В случае если в путешествие Вы берете дорогостоящую технику, рекомендуется ее задекларировать, чтобы в последующем ее не отнесли к приобретенной за границей.

Также можно ввозить до трех штук букетов цветов, каждый не больше чем из 15 растений. Для ввоза семян и цветов в горшках необходимы фитосанитарные сертификаты.

Каковы ограничения на перемещение лекарственных средств?

Для личного применения допускается перемещение через границу лекарств, содержащих психотропные вещества, в количестве не больше 90 суточных доз и не больше недельной дозы – для лекарств, содержащих наркотические препараты. При этом лекарства необходимо задекларировать, а при себе необходимо иметь рецепт или выписку на них из медицинской карточки. Медицинские документы должны быть заверены личной печатью и подписью врача и содержать сведения о наименовании лекарства, дозировке и необходимом пациенту количестве на сутки.