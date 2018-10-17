Китай против России: у кого лучше боевые машины десанта? 17.10.2018, 12:12

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КНР ускоренно модернизирует свою армию.

Китай модернизирует и развивает свой воздушно-десантный корпус, и похоже, он отходит от российских и советских базовых образцов вооружений. Китайские воздушно-десантные войска не являются частью наземных сил, а скорее частью Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики (ВВС КНР). Они также считаются стратегическим родом вооруженных сил, способным быстро развертывать свои возможности в кризисных районах для защиты интересов Китая, пишет издание The National Interest.

Бронированный хребет этих сил составляют боевые машины десанта ZBD-03. Как и российские боевые машины десанта (БМД), ZBD-03 десантируются с борта транспортного самолета для действий за линией фронта противника. Но насколько хороши эти ZBD-03? Что они представляют собой в сравнении с новейшими российскими БМД?

В отличие от России, китайские воздушно-десантные войска лишь недавно начали использовать боевые машины десанта (AIFV). Китай сформировал первые воздушно-десантные части в 1950-х годах, и состояли они только из пехоты, тогда как Советы укомплектовывали подразделения десантируемыми самоходными артиллерийскими установками АСУ-57 (Америка в то же время впервые приняла на вооружение десантируемую противотанковую установку M56 «Скорпион»). Советы ответили принятием на вооружение более тяжелого авиадесантного самоходного орудия АСУ-85.

Когда боевые машины пехоты впервые появились в 1960-х годах, Советы разработали первые боевые машины десанта (AIFV) вместе со своими первыми боевыми машинами пехоты (IFV): вооружение БМД-1 было заимствовано у ее более тяжелой наземной кузины БМП-1. Затем в Советском Союзе были разработаны и приняты на вооружение БМД-2 и БМД-3, а уже в России — БМД-4. Россия также разработала несколько моделей десантируемого бронетранспортера БТР-Д, в котором было больше внутреннего пространства, однако его вес уже приближается к более тяжелым образцам вооружений.

Китай с опозданием появился на арене боевых машин десанта. Военные инженеры этой страны начали разработки таких машин лишь в 1975 году, то есть спустя семь лет после начала производства БМД-1. Разработка продолжалась в течение всех 1970-х годов, и к 1980-му году первые прототипы были переданы в войска для проведения испытаний.

Прототип под обозначением WZ141 имел на вооружении два безоткатных орудия и два противотанковых комплекса HJ-3 (вариант советского 9М14 «Малютка»). Однако из-за политической ситуации работы над проектом WZ141 были прекращены, и китайские воздушно-десантные войска до 1990-х годов не занимались разработкой боевой машины десанта.

В 1990-х годах отношения Китая с Тайванем еще больше ухудшились, и это возродило интерес к воздушно-десантным войскам. Китай приобрел несколько БМД-3 в 1996 году для изучения того, как они сделаны, а также для интеграции такого рода боевых машин в свои вооруженные силы.

А вскоре в Китае началась разработка ZBD-03, своей собственной боевой машины десанта. Во многих отношениях конструкцию ZBD-03 можно считать довольно устарелой. Механик-водитель и командир размещаются в корпусе машины, и при этом место командира находится сразу за местом механика-водителя. Что касается наводчика, то он располагается в небольшой башне за механиком-водителем и командиром. Отделение для пехотинцев расположено за башней в задней части боевой машины.

В отличие от этого, в российских БМД-3 и БМД-4 место командира находится в башне. Советы пытались разместить командира в корпусе машины за механиком-водителем в БМП-1, но специалисты пришли к выводу, что это намного хуже, чем размещение его в башне, поскольку в первом случае ограничивалась возможность поиска командиром целей с помощью перископа (расположенные сбоку цели блокируются самой башней). В первом случае существуют и ограничения по размерам, что отрицательно влияет на качество оптических приборов для командира — так, например, в случае слишком большого размера перископа и других приборов они будут мешать работе артиллерийского орудия.

Вооружение ZBD-03 намного уступает вооружению боевых машин серии БМД. По данным китайских веб-сайтов, установленная на ZBD автоматическая пушка аналогична российской пушке 2А72. Однако эксперты считают, что пушка 2А72 уступает автоматической пушке 2А42, которая послужила для нее основой, и связано это с дульным тормозом и облегчением ствола. Все БМД, за исключением БМД-4, используют пушку 2А42 в качестве основного оружия. На БМД-4 тоже установлена пушка 2А72, однако основной для нее является 100-миллиметровая пушка 2А70. Боекомплект ZBD составляет всего 50 снарядов для 30-миллиметровой пушки, тогда как боекомплект БМД-3 составляет 860 снарядов.

На китайской боевой машине установлены противотанковые установки HJ-73 (их можно было увидеть на учениях в 2016 году, однако в 2017 году они не были замечены). Скорость этих противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС) очень низкая в сравнении с современными комплексами такого рода, и, кроме того, у этих ракет слабые показатели пробиваемости.

Все российские БМД, начиная с БМД-1П (принята на вооружение в 1977 году) оснащаются более мощными противотанковыми установками 9М111 «Фагот» и 9М113 «Конкурс». На самых новых БМД-4 установлены противотанковые комплексы 9М117 — их 100-миллиметровый снаряд управляется по лазерному лучу, и это почти космический век по сравнению с комплексом HJ-73.

Кроме того, российские БМД обладают значительно более совершенными приборами обнаружения. Самые новые российские БМД-4М имеют лучшие приборы обнаружения среди всех российских боевых машин. Тепловизионный прицел имеют и командир, и наводчик БМД-4, а ее поисково-ударный комплекс позволяет эффективно поражать бронированные цели. У ZBD-03 даже близко нет такого рода возможностей.

Хотя ZBD-03 нельзя назвать бесполезной, эта боевая машина уступает по огневой мощи практически всем БМД, находящимся на вооружении российской армии. Ее отсталые противотанковые комплексы не позволяют эффективно действовать против современной бронетехники, а 30-миллиметровая пушка не выдерживает никакого сравнения с иностранными образцами. Позиция командира в корпусе ограничивает модернизационный потенциал этой машины. Если Китай намерен серьезно относиться к своим воздушно-десантным операциям, то ему, вероятно, следует всерьез подумать о модернизации ZBD-03 или о ее замене.