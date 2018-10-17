Фотофакт: Что находилось в сумке, из-за которой перекрывали «Октябрьскую» 17.10.2018, 12:17

Движение поездов в минском метро восстановлено.

Из-за бесхозной сумки саперы работали на «Октябрьской». Станция снова открыта, владельца сумки ищут, пишет onliner.by.

Утро в Минске. На станции метро «Октябрьская» обнаружили забытую сумку. Об этом сообщают читатели, это подтверждают работники столичной подземки. Станцию закрыли.

— «Октябрьская» закрыта для посадки-высадки. Поезд едет без остановки. На платформе что-то огорожено красной лентой и стоит какая-то огромная сумка, — пишут читатели.

— Сумку накрыли «фонтаном», ведутся работы. В ближайшее время будет новая информация, — сказали в метро.

На станции работали саперы.

В 10:29 станция вновь открылась для пассажиров.

По информации Минского ГУВД, в сумке находились чьи-то вещи. Хозяина ищут.