Белорусы о «шпагате Лукашенко»: Саша, в следующий раз крыжачок станцуешь? 2 17.10.2018, 12:18

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ФОТО T.ME/ALLGOLOBUTSKY

Позор диктатора стал настоящим интернет-мемом.

Фотография Лукашенко на Форуме регионов, где диктатор практически сел на шпагат, чтобы угодить Путину, мгновенно превратилась в интернет-мем. Читатели Сharter97.org прокомментировали позор услужливого диктатора:

«Не надо было так напрягаться в его возрасте,нужно было просто стать на четвереньки».

«Скользкий неприятный тип. Без совести и чести. Без моральных принципов. Необразованный и косноязычный. Лживый, хитрый и злопамятный. Все самое низкое и подлое впитала в себя эта особа. Одна грязь и отвращение к этой грязи».

«Политический эквилибрист».

«Представляю, сколько сейчас наделают фотожаб из этого фото».

«Какой же он клоун! Невозможно смотреть на этого шута без улыбки ».

«...а слониха, вся дрожа, так и села на ежа. Тараканище выполз из подворотни».

«Саша, в следующий раз крыжачок станцуешь?»

«Янык пытался ниже Медведа перед венком прогнуться...Через год пришлось драпать. Хороший знак, сябры».

«Цирк на дроте».

«Я думаю, что он прискакал на коне просто. И скакал 7 дней и 7 ночей».

«В голове у пациента каша - вчера 7 миллионов пулеметов в белорусские семьи жэстачайше раздать грозился, а теперь уже о "возращении Могилевской области в родную гавань" Путлеру запел. Буйство мозаики во всей красе».

«Если кратко, то: "- Пора! Пора!»

«Лучше Славомира Мрожека про Луку не скажешь: "Мне трудно считать Вас партнёром в дискуссии, ибо у Вас галлюцинации, господин Лукашенко», - подытожили читатели Сharter97.org