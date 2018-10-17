В Москве арестовали заместителя «главы Крыма» 17.10.2018, 12:23

Виталий Нахлупин

Фото: Коммерсант

ФСБ проводит обыски.

В Москве задержан заместитель «главы Крыма» Сергея Аксенова экс-председатель «комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике» Виталий Нахлупин. Об этом сказали РБК два источника, близких к руководству региона и собеседник в региональном управлении МВД.

Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.

Официально задержание Нахлупина силовики и «власти» оккупированного Крыма пока не комментируют.

Кроме того утром в среду, 17 октября, прошли выемки в «комитете конкурентной политики» Крыма, и в «службе автомобильных дорог» Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.

Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в «службе автодорог» Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал источник. Представитель «службы автодорог» Крыма не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, выемки прошли и в «Крымэнерго».