закрыть
17 октября 2018, среда, 15:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

ЕС готов продлить переходный период после Brexit еще на год

  • 17.10.2018, 12:34

Брюссель сделал предложение Лондону.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье открыт для продолжения переходного периода после выхода Великобритании еще на один год.

Об этом сообщает Financail Times.

Барнье озвучил свою позицию министрам иностранных дел в Люксембурге во вторник накануне саммита ЕС в Брюсселе, который открывается сегодня вечером.

Он также сказал министрам, что до ноября готов предложить новые идеи для заключения соглашения с Британией.

По данным издания, в вопросе границы с Ирландией Барнье поддерживает позицию "двухуровневого" подчинения, чтобы обеспечить ее открытость после Brexit.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, после этого предполагается двухлетний переходный период, который позволит плавно перейти к новым реалиям, в частности, в вопросе торговли. В течение этого времени Великобритания будет действовать по правилам ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей