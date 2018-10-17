ЕС готов продлить переходный период после Brexit еще на год 17.10.2018, 12:34

Брюссель сделал предложение Лондону.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье открыт для продолжения переходного периода после выхода Великобритании еще на один год.

Об этом сообщает Financail Times.

Барнье озвучил свою позицию министрам иностранных дел в Люксембурге во вторник накануне саммита ЕС в Брюсселе, который открывается сегодня вечером.

Он также сказал министрам, что до ноября готов предложить новые идеи для заключения соглашения с Британией.

По данным издания, в вопросе границы с Ирландией Барнье поддерживает позицию "двухуровневого" подчинения, чтобы обеспечить ее открытость после Brexit.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, после этого предполагается двухлетний переходный период, который позволит плавно перейти к новым реалиям, в частности, в вопросе торговли. В течение этого времени Великобритания будет действовать по правилам ЕС.