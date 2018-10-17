«Говорил, что в армии можно все купить» 3 17.10.2018, 12:45

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Фото: kp.by

Продолжается суд по делу Коржича.

Продолжается суд по "делу Коржича". Громкий процесс в суде Московского района Минска возобновился после 8-дневного перерыва, сообщает Еврорадио.

В суде рассматривается уголовное дело о гибели осенью 2017-го 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах. Обвинение выдвинуто трем сержантам: Евгению Барановскому, Егору Скуратовичу и Антону Вяжевичу.

Лучший друг отправил Коржичу в армию 100 рублей

В суде начинают опрашивать лучшего друга Коржича Илью Козубовского.

Илья и Александр были знакомы с 12 лет. Вот так Козубовский описывает друга:

— Он был настолько положительным, он всегда всем помогал, мы работали вместе. Он не был конфликтным человеком, как только конфликт завязывался, он старался решить его словами.

Прокурор спрашивает о проблемах со здоровьем у Александра.

— Да, были проблемы с сердцем, таблетки пил он.

О неуставных отношениях, проблемах в армии Илья никогда не слышал от Александра. Парень говорит, что друг вел себя абсолютно нормально, а проблемы начались только когда Коржич начал болеть.

Козубовский помогал другу в армии, отправлял ему по 20 рублей , а также клал деньги на телефон. Всего отправил около 100 рублей.

Сергей Дятел работает травматологом, вероятно поэтому прокурор задает ему, как медику, много вопросов касательно повреждений на трупе.

Светлана Коржич комментирует процесс:

— Я отдала сына, думала, в добрые руки. Он хотел идти служить. Он сам ходил эти медицинские комиссии проходить. Я его, извините, за ручку не водила.

Мама рассказывает о достижениях сына, о его поездках в другие страны, о работе и учебе.

"Конечности были целы, труп загримирован"

Сергей рассказывает о вечере, когда семья узнала о смерти рядового Коржича. В Печи поехала сестра Саши, его мать, сам Сергей и лучший друг погибшего Илья Козубовский.

— Когда приехали, долго не могли найти командира хоть какого-нибудь. Потом вышел какой-то человек, сказал, что Сашу уже увезли, и что нужно ждать утра.

Прокурор спрашивает, осматривал ли свидетель труп погибшего.

— Да. Конечности были целы, труп был загримирован.

— Повреждения были?

— Нет, я не видел.

Муж сестры Коржича: "Можно было кому-то заплатить и пользоваться телефоном"\

Когда в августе-сентябре Александр заболел, обвиняемый сержант Барановский позвонил Виолетте, представился и попросил ее прислать выписку из медицинской карты Саши. Это нужно было для лечения Александра в медпункте.

Барановский подтверждает этот случай. Он говорит, что предлагал Саше поговорить с сестрой, однако тот отказался.

В качестве свидетеля допрашивают мужа Виолетты Сергея Дятла.

Мужчина рассказывает, что у Александра была карточка Приорбанка, на которую ему пришла последняя зарплата — в районе 500 рублей. На присяге Сергей советовал Саше не брать ее с собой в армию.

— Я говорил ему, что если понадобятся деньги, то мы переведем почтовым переводом. Но он все равно сказал, что возьмет карточку с собой.

По поводу неуставных отношений Сергей ничего не знает, но рассказывает про пользование телефонами.

— Когда Саша начинал служить, то он звонил по выходным. Потом несколько раз он звонил в будни. Я спросил как так, супруга мне пояснила, что есть способ. Она говорила это со слов Саши, что можно было кому-то заплатить и пользоваться телефоном.

Тем временем на параллельном суде по "делу командиров" Коржича прапорщик Артур Вирбал и старший лейтенант Павел Суковенко признали свою вину и попросили их строго не наказывать. "Мы еще можем принести пользу обществу", — заявили они.

"Сам Саша не мог это сделать. Я никогда в это не поверю"

Перед армией у Александра была девушка, но незадолго до призыва молодые люди расстались.

— Он объяснился с ней. Он не не хотел переживать, потому что в армии это не нужно. Говорил, что после армии можно будет подумать об отношениях.

На похоронах Александра Виолетта общалась с его сослуживцами. Она вспомнила рассказ брата о том, что, когда солдат возят на экскурсии, с утра их не кормят.

— Солдаты стояли на улице, мне стало их жалко. Я купила им печенье и воды. Но они боялись есть, пришлось спрашивать у командира разрешение. Я спрашивала, что случилось. Но как они могли что-то сказать, когда командир рядом стоит? Сказали: "Мы сами не знаем, что случилось. Саша был хорошим парнем".

Сам он не мог это сделать. Я никогда в это не поверю. Мы разговаривали с ним, он деток моих очень любил, они его ждали. Мой ребенок до сих пор про него спрашивает, — со слезами рассказывает Дятел.

"Саша говорил, что в армии можно все купить"

По словам сестры, Саша не просил о помощи.

— Я говорила: "Давай, я приеду, помогу". Он отвечал: "Не надо, у нас так не принято". Про побои я спрашивала, но он никогда мне ничего не рассказывал. Мы с Сашей договорились еще перед армией, что я ему буду оплачивать телефон. Мы несколько раз переводили ему деньги на карточку. Он говорил, что в армии можно все купить. Однажды мы отправили посылку, а он ее только через месяц получил. Сказал, что проще на месте все купить. Еще рассказывал, что для того, чтобы постирать форму, нужно было заплатить два или три рубля.

Двоюродная сестра Коржича: "Саша вытащил из петли сослуживца. Он очень испугался"

После того, как Александр перешел из 307-ой школы, где проходил курс молодого бойца, в 3-ю, он рассказал сестре о таком случае.

— Однажды ночью он проснулся и услышал то ли шум, то ли шорох

Пошел в туалет посмотреть, что такое. Он говорил: "Вижу — висит парень. То ли на ремне, то ли на чем. Я очень испугался, схватил за ноги, начал звать на помощь. Но никто не пришел. Потом проснулись два солдата. Оказывали ему помощь, искусственное дыхание и все необходимое". Он говорил, что наутро с этим солдатом поговорили сержанты. Саша очень испугался, говорил, что несколько ночей не мог спать, что у него тряслись руки и ноги.

Возможно, сестра погибшего рассказывает про случай, о котором уже упоминала мать погибшего Светлана Коржич. Она рассказывала, что Александр вытащил из петли своего сослуживца и друга Александра Алимхаджаева. Однако свидетельница не может сказать, о ком конкретно рассказывал Александр.

Гособвинитель Юрий Шерснев спрашивает у свидетельницы, что Коржич рассказывал о сержантах своей роты.

Рассказывал про двух сержантов. Я так понимаю, что один из них — это Барановский, потому что они называли его "Бэран". Говорил, что однажды на ночь он пропал, ушел, а потом наутро вернулся в нетрезвом состоянии. Рассказывал, что сержанты могли перевернуть кровати, что из тумбочек все выбрасывали.

По словам Дятел, Александр не говорил ей о неуставных отношениях со стороны сержантов.

— Наверное, просто боялся, — размышляет девушка.

В суде по "делу Коржича" после 8-дневного перерыва снова допрашивают свидетелей

С утра 17 октября в суде дает показания Виолетта Дятел, двоюродная сестра Саши Коржича. Она рассказывает, что с братом у них были близкие отношения, и говорит, что они были как родные.

Девушка работает медсестрой, поэтому о проблемах со здоровьем у брата знала. В частности она упоминает, что у Александра были проблемы с сердцем — пролапс митрального клапана. Виолетта характеризует Александра исключительно положительно: неплохо учился, работал, поддерживал хорошие отношения с родителями, много общался с друзьями.

В армию, по словам Дятел, Коржич хотел.

— Он не хотел бегать, прятаться, хотел отслужить и все.