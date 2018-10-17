«Я вот отпросилась с работы, должна сутки здесь стоять» 6 17.10.2018, 13:01

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Фото: onliner.by

В Минске у дверей УКСа собралась толпа.

В прошлую пятницу УКС Мингорисполкома опубликовал проектную декларацию по дому на улице Восточной. Однокомнатные квартиры предложили купить за $50 918, двухкомнатные — за $67 253, трехкомнатные — за $86 146 по курсу, пишет onliner.by.

Желающих приобрести такое жилье оказалось немало: уже к вечеру понедельника списки насчитывали 130 человек, в среду утром — больше 170. Несмотря на то, что заявления от потенциальных дольщиков УКС начнет принимать только завтра, 18 октября, уже сейчас у дверей организации находится около 40 человек. Они планируют стоять здесь целые сутки.

Естественно, конфликты уже начались. Первый удар нанесла пенсионерка, которая принесла с собой стул (судя по всему, еще ночью), поставила его у самых дверей и заявила, что ее не интересуют никакие списки и в этой очереди она будет первой. Сколько активисты не пытались договориться, позиций женщина не сдала. Сейчас она тоже сидит у стены и не идет на переговоры. Кажется, спорить с ней уже перестали.

В очереди небольшая суета: люди решают, как быть с теми, кто записывался в списки, но прийти планирует только вечером.

— Я вот отпросилась с работы, должна сутки здесь стоять, чтобы никто место не занял, а какой-нибудь 30-й или 40-й в списке просто придет вечером и станет в середину очереди? Вот как мы будем действовать? — обращается к составителю списка женщина.

— Давайте сначала построимся, а потом будем решать, что делать, — отвечает мужчина с планшетом и продолжает перекличку. Люди тем временем философствуют о справедливости.

— Можно их не пускать. Вот кто сейчас очередь занял, тот и стоит, — рассуждает женщина.

— А если кто-то просто придет и по живой очереди займет? Давайте по спискам пускать и все. Ну пусть приходят вечером — ничего, — отвечает кто-то из толпы.

В Viber-чате тоже идет полемика на эту тему, но никаких конкретных решений пока нет. Как будет решаться вопрос с очередностью, похоже, не знает никто.

Тем временем к зданию УКСа прибывают все новые и новые люди. Вероятно, вечером здесь соберутся все 170 человек из списка. Квартир, напомним, только 95.

Речь идет о каркасно-блочной многоэтажке, которую будут строить в районе пересечения улиц Восточной и Корш-Саблина. Возведение дома еще не началось, сейчас на площадке завершается снос коттеджей. Всего здесь будет 95 квартир. Квартир для льготных категорий граждан не предусмотрено.