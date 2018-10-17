Залечь на дно в Афоне 17.10.2018, 13:08

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Фото: ТАСС

Измена приползла змеей и ужалила Россию в больное место.

Во дни, когда РПЦ, МИД, Кремль, пламенея, ведут тяжкую борьбу с Константинополем, прерывают с ним общение, призывают русских туристов не ходить в греческие церкви, не посещать Афон, головка «Единой Россия» выкинула фортель, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Секретарь генсовета партии Турчак и еще один видный «едрос» - Ревенко отбыли с недельным визитом на Афон – тайну телеканалу «Дождь» выдал источник в «Единой России». Два «едросовских» отщепенца на связь не выходят, но Турчак запостил в воскресенье в свой Инстаграм фотку с Афона.

Ну, товарищи «едросы», так дело не пойдет! Совсем распустились, надо бы их, как говорил Виктор Анпилов, «хорошенько отрихтовать». Учитесь, вон, у Кадырова, кремлевцы. Дать Турчаку с Ревенко по метле в руки и пусть в наказание метут площадь в Кремле, где-нибудь окрест Успенского собора. Будут знать, как нарушать духовно-скрепные заветы Родины.