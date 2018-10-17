Почему в Минске пахнет гарью 2 17.10.2018, 13:15

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Уровень загрязнения в городе вырос в 1,5-2 раза.

На Юго-Западе и Западе Минска пахнет гарью. Об этом tut.by сообщили читатели. Оказалось, что сейчас погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Как прокомментировали в отделе анализа экологической информации Белгидромета, сказать однозначно, почему в некоторых районах Минска пахнет гарью, нельзя. Однако бабье лето — это классический период, когда отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

— В течение длительного периода отсутствуют осадки, наблюдается слабый ветер, штиль, повышенный температурный режим, нехарактерный для этого времени года, — метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. На основании данных мониторинга атмосферного воздуха рассчитывается параметр загрязнения, принимается во внимание прогноз погоды на предстоящие сутки и принимается решение, передавать предупреждение предприятиям или нет. Параметр загрязнения атмосферного воздуха в Минске в последние дни вырос в 1,5−2 раза. Увеличение концентраций отмечается в основном по азота оксидам.

Для регулирования выбросов загрязняющих веществ крупным промышленным и автотранспортным предприятиям Минска еще в четверг на прошлой неделе Белгидромет направил предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. На предприятиях разработан перечень мероприятий, которые нужно выполнить, чтобы снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Как рассказали в отделе анализа экологической информации, из-за понижения ночных температур ситуацию может усугублять и то, что в частном секторе в пригороде Минска дома отапливают твердым топливом.