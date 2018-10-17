Москва сломалась о Русь-Украину

Москва сломалась о Русь-Украину4
- Алексей Арестович
- 17.10.2018, 13:37
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Центр исторических событий переносится в треугольник Киев — Константинополь — Прага.
В свое время северо-восточные княжества Руси, оплодотворенные Ордой и ее интеллектуальной надстройкой — китайскими мудрецами, создали «ДНР» 14-го века — марионеточное государство «И-го».
Постепенно, московские князья сами поставили в зависимость ордынских ханов, как ставит рэкетиров в зависимость от себя много лет выплачивающий им дань барыга.
Особенно, когда в банде — непрерывная драка за власть и претенденты пытаются найти опору в том, кто платит.
Москва оказалась в растяжке:
— религия — от Византии,
— политика — от Орды,
— родовая линия — от Киева.
Растяжка и опыт концентрации критического ресурса на себя, как залог успешного выживания в конкретных условиях, на 700 лет вперед определили Московскую стратегию:
— перетянуть и замкнуть на себя ресурсы всех трех линий.
Падение Византии позволило замкнуть на себя православие, падение Киева — первородство, падение Орды (Казани, Крымского ханства) — политику.
Но Москва не сумела вовремя остановиться.
Она решила создать фейковую историю, в которой никакого первоначалия и наследования не было, а все три традиции как бы сами как бы вызрели как бы внутри московских приказов.
Церковная традиция говорит, что дьявол сосредоточен на лютой, всепоглощающей любви к себе и все хочет вместить в себя.
В своем неуемном стремлении отрицать указанные тропы традиций (Византия, Киев, Орда), Москва сама себя загнала в ловушку.
Сегодня, когда синод РПЦ МП принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем (матерью — церковью) это решение оборвало одну из ведущих нитей, на которых висит кривое здание российской государственности — наследование от Византии.
Ученый монах Филофей, автор концепции «Третьего Рима», не просто перевернулся во гробе, видимо, крутится там волчком — все ради чего он старался, все, на что ушли бесчисленные жертвы и столетия усилий, было прикончено безумцами в рясах и погонах, окончательно потерявших стратегическое и историческое чутье.
С сегодняшнего дня, нет более Третьего Рима.
Зато снова возносится Рим Второй — Константинополь.
С сегодняшнего дня нет больше и первородства вместо Киева.
Киев возвращает себе первородство.
События, которые происходят на наших глазах и с нашим активным участием, не просто исторические — метаисторические.
Москва сломалась о Русь-Украину, оборвала две из трех нитей наследования, и немедленно пришли в движение титанические исторические плиты, казалось бы, заклинившие навеки.
Москва вступила на путь исторической изоляции, скукливания и скукоживания обратно в Московию — удельное, патриархальное, заскорузлое княжество.
Центр исторических событий, их двигатель переносится в треугольник Киев — Константинополь — Прага, включая Румынию, Венгрию, Болгарию, Словакию, Грецию и бывшие республики Югославии.
Здесь начинаются тектонические сдвиги и мне как-то приснился сон, в котором две украинские бригады присуждали к миру очередной конфликт на Балканах.
Нас ждут релаксационные конфликты и переформатирование Восточной Европы — длительный процесс, в результате которого, если будем грамотно работать, бесспорным региональным лидером станет Русь-Украина.
Москву ждет изоляция, кавказское войны, поражение на Ближнем Востоке и проблемы в Центральной Азии и на Поволжье.
Где-то к 2028 году, мы будем иметь совершенно иной геополитический ландшафт в треугольнике уже Берлин — Константинополь — Казань, звездой посереди которого будет сиять Киев.
Украинцы многое потеряли, живя в иллюзиях до войны 2014 года. Теперь, протрезвев, возвращают бОльшее — сразу за 300, 500, за 1000 лет.
Москва, устроившая эту войну, и усиленно создававшая нам и всему миру гибридные иллюзии, в конце концов, обманула саму себя.
В Москве победила глупость — это очевидно, глядя на решения, которые они принимают.
Теперь воронка падения начнет схлопываться еще стремительнее.
А на фоне всего этого — стон и скрежет зубовный душам, что поверили в московские храмы.
Куда подадитесь теперь, православные?..
Алексей Арестович, «Фейсбук»