Москва сломалась о Русь-Украину 4 Алексей Арестович

17.10.2018, 13:37

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Алексей Арестович

Центр исторических событий переносится в треугольник Киев — Константинополь — Прага.

В свое время северо-восточные княжества Руси, оплодотворенные Ордой и ее интеллектуальной надстройкой — китайскими мудрецами, создали «ДНР» 14-го века — марионеточное государство «И-го».

Постепенно, московские князья сами поставили в зависимость ордынских ханов, как ставит рэкетиров в зависимость от себя много лет выплачивающий им дань барыга.

Особенно, когда в банде — непрерывная драка за власть и претенденты пытаются найти опору в том, кто платит.

Москва оказалась в растяжке:

— религия — от Византии,

— политика — от Орды,

— родовая линия — от Киева.

Растяжка и опыт концентрации критического ресурса на себя, как залог успешного выживания в конкретных условиях, на 700 лет вперед определили Московскую стратегию:

— перетянуть и замкнуть на себя ресурсы всех трех линий.

Падение Византии позволило замкнуть на себя православие, падение Киева — первородство, падение Орды (Казани, Крымского ханства) — политику.

Но Москва не сумела вовремя остановиться.

Она решила создать фейковую историю, в которой никакого первоначалия и наследования не было, а все три традиции как бы сами как бы вызрели как бы внутри московских приказов.

Церковная традиция говорит, что дьявол сосредоточен на лютой, всепоглощающей любви к себе и все хочет вместить в себя.

В своем неуемном стремлении отрицать указанные тропы традиций (Византия, Киев, Орда), Москва сама себя загнала в ловушку.

Сегодня, когда синод РПЦ МП принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем (матерью — церковью) это решение оборвало одну из ведущих нитей, на которых висит кривое здание российской государственности — наследование от Византии.

Ученый монах Филофей, автор концепции «Третьего Рима», не просто перевернулся во гробе, видимо, крутится там волчком — все ради чего он старался, все, на что ушли бесчисленные жертвы и столетия усилий, было прикончено безумцами в рясах и погонах, окончательно потерявших стратегическое и историческое чутье.

С сегодняшнего дня, нет более Третьего Рима.

Зато снова возносится Рим Второй — Константинополь.

С сегодняшнего дня нет больше и первородства вместо Киева.

Киев возвращает себе первородство.

События, которые происходят на наших глазах и с нашим активным участием, не просто исторические — метаисторические.

Москва сломалась о Русь-Украину, оборвала две из трех нитей наследования, и немедленно пришли в движение титанические исторические плиты, казалось бы, заклинившие навеки.

Москва вступила на путь исторической изоляции, скукливания и скукоживания обратно в Московию — удельное, патриархальное, заскорузлое княжество.

Центр исторических событий, их двигатель переносится в треугольник Киев — Константинополь — Прага, включая Румынию, Венгрию, Болгарию, Словакию, Грецию и бывшие республики Югославии.

Здесь начинаются тектонические сдвиги и мне как-то приснился сон, в котором две украинские бригады присуждали к миру очередной конфликт на Балканах.

Нас ждут релаксационные конфликты и переформатирование Восточной Европы — длительный процесс, в результате которого, если будем грамотно работать, бесспорным региональным лидером станет Русь-Украина.

Москву ждет изоляция, кавказское войны, поражение на Ближнем Востоке и проблемы в Центральной Азии и на Поволжье.

Где-то к 2028 году, мы будем иметь совершенно иной геополитический ландшафт в треугольнике уже Берлин — Константинополь — Казань, звездой посереди которого будет сиять Киев.

Украинцы многое потеряли, живя в иллюзиях до войны 2014 года. Теперь, протрезвев, возвращают бОльшее — сразу за 300, 500, за 1000 лет.

Москва, устроившая эту войну, и усиленно создававшая нам и всему миру гибридные иллюзии, в конце концов, обманула саму себя.

В Москве победила глупость — это очевидно, глядя на решения, которые они принимают.

Теперь воронка падения начнет схлопываться еще стремительнее.

А на фоне всего этого — стон и скрежет зубовный душам, что поверили в московские храмы.

Куда подадитесь теперь, православные?..

Алексей Арестович, «Фейсбук»