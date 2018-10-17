По мотивам «Тома и Джерри» снимут кино 17.10.2018, 14:14

Предполагается, что съемки проекта начнутся уже в 2019 году.

Ремейк мультфильма будет гибридным – действие будет разворачиваться в реальном мире, сообщает segodnya.ua.

Студия Warner Brothers намерена адаптировать легендарный мультсериал "Том и Джери". Сейчас компания ведет переговоры с режиссером Тимом Стори по поводу работы над киноадаптацией мультфильма, сообщает издание Variety.

Отметим, что Тим Стори известен по супергеройскому кино "Фантастическая четверка" и комедии "Думай как мужчина".

Ссылаясь на свои источники, журналисты утверждают, что ремейк мультфильма будет гибридным – действие будет разворачиваться в реальном мире, но персонажи останутся анимированными. Как и герои оригинального мультика, Том и Джерри не будут озвучены – имеется в виду, что реплик у них не будет.