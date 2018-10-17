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Василий Матюшевский возглавит Банк БелВЭБ

  • 17.10.2018, 14:33
Василий Матюшевский
Фото: БелТА

Бывший заместитель Кобякова также будет работать в банке.

Бывший первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский назначен  председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ".

"С понедельника (22 октября) начинаю работу председателем правления Банка БелВЭБ", - сообщил Матюшевский агентству "Интерфакс".

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет финучреждения.

Матюшевский занимал пост первого вице-премьера с декабря 2014 года до 18 августа 2018 года, когда по решению президента Беларуси практически все руководство правительства во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.

Напомним, Андрей Кобяков также нашел работу в банке. Бывший премьер-министр Беларуси войдет в состав совета директоров ОАО "Белгазпромбанк".


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