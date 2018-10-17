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Ирина Геращенко: Оккупационный режим не может обеспечить безопасность крымчан

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  • 17.10.2018, 15:15
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Ирина Геращенко
Фото: ukrafoto.com

Есть большой риск, что Кремль может использовать эту страшную историю.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в «Фейсбуке», комментируя теракт в Керчи:

«Керчь - это Украина... Искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления. Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши.

Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением. И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. КГБисты - мастера провокаций и взрывов.

Сердце болит от того, во что превращается туристический Крым. Отравление детей в Армянске, взрывы в Керчи. Горе, безответственность, бесхозяйственность, беда, разрушение, смерть», - заявила Ирина Геращенко.


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