Минский храм купил для патриарха Кирилла люстры за $100 000 17 17.10.2018, 15:22

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Именно в Всесвятской церкви отслужил Всенощное бдение глава РПЦ.

В сентябре Всесвятский храм в Минске неожиданно решил закупить 25 люстр общей стоимостью... 212 тысяч рублей. На самую дорогую из них потратили 61 тысячи рублей. Четыре светильника поменьше обошлись церкви в 21 тысячу рублей каждый, сообщает Еврорадио.

Тендер прошёл очень быстро. Контракт на поставку был заключён буквально за три недели. Откуда такая спешка? Совпадение это или нет, но именно в Всесвятской церкви во время визита в Минск отслужил Всенощное бдение патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (Гундяев).

Главный инженер храма Александр Канончик, рассказал, что у них всё делается по проектной документации. Однако он отказался давать объяснения о закупке светильников перед освещением храма патриархом Кириллом:

"У нас всё делается согласно проектной документацией. Интересуетесь этой темой? Ну так надо было приезжать 14 октября на освещение и посмотреть на эти светильники. Никаких комментариев о закупке я давать вам не буду".

Тендер на поставку люстр выиграла компания "Эксклюзивлит", известная минчанам по скульптурной композиции у цирка.

"Эксклюзивлит" ранее уже выполнял работы в Всесвятском храме — производил для него декоративные решётки.

Интересный вопрос: как в церкви служили до этой недешёвой закупки? При свете лампадки?

А вот и нет. Предыдущие тендеры показывают, что храм закупает дорогое освещение не впервые. В 2017 году на светильник "Хорос" церковь потратила... 309 тысяч рублей. Изготовленный из полированной латуни, светильник весит больше тонны. 12 метров в диаметре, 96 стилизованных свечей. По-царски.

В то же время заявлялось, что в храме установлена система "умного света", которая позволила отказаться от установки почти 800 люстр. Зачем всего через год закупаются новые светильники? Что-то пошло не так? Или, чтобы осветить патриарха правильно, "умного света" недостаточно?

Хорошо только, что сейчас верующие точно знают, куда идут их пожертвования.