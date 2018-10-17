«Интерфакс»: Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, покончил с собой 17 17.10.2018, 15:28

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Подозреваемый в совершении теракта учился на четвертом курсе.

Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, застрелился, сообщил «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».

«Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении», - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Аксенов добавил, что ситуация в городе находится на контроле.

По его словам, пока невозможно сказать, с чем связана трагедия. «Следственные органы работают, тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», - сообщил Аксенов.

Как сообщалось, 18 человек погибли и около 50 пострадали во время взрыва в керченском колледже самодельной бомбы, начиненной металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело о теракте.