Обнаружены следы самых древних животных 17.10.2018, 15:45

Учены обнаружили многоклеточные существа в глубоком докембрии.

Появление многоклеточных животных на Земле принято датировать поздним протерозоем. Палеонтологически несомненные свидетельства начинаются в кембрии, примерно 560 миллионов лет назад. А вот теперь ученые из Калифорнийского университета, Риверсайд, обнаружили в древних породах следы многоклеточных животных, живших на Земле за сотню миллионов лет до того, пишет «Популярная механика».

Губки — одни из самых примитивных многоклеточных. Есть аргументированные подозрения, что их многоклеточность независима от всех остальных животных, которые развивались независимо. Тем не менее, это, все-таки, животные.

В нашем случае исследователи, вместо, собственно, окаменелостей, которые от губок остаются крайне редко, искали биомаркеры — устойчивые органические соединения, которые можно обнаружить в горных породах через полмиллиарда лет.

Биомаркер, который они идентифицировали, представляет собой стероидное соединение, названное 26-метилстигмастаном, и имеет уникальную структуру, которая в настоящее время синтезируется только современными губками класса Demospongiae.

Выяснилось, что в осадочных породах, датируемых примерно 660 миллионами лет назад, это причудливое химическое соединение есть. Стало быть, там уже тогда жили губки.

Надо сказать, что это уже вторая попытка доказать наличие многоклеточной животной жизни на Земле в глубоком докембрии. Предыдущая была предпринята той же группой ученых на образцах, добытых в Южном Омане. Тогда в них искали другой биомаркер — 24-изопропилхолестан. Его нашли, но, впоследствии выяснилось, что он, кроме древних губок, производится некоторыми современными водорослями и, вероятно, вырабатывался их предками. Вопрос о животных, таким образом, повис в в воздухе. Можно полагать, что и сегодняшнему открытию предстоит нелегкая судьба.