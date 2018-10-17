Глава МИД Греции подал в отставку 17.10.2018, 16:27

CМИ сообщают о спорах в правительстве, которые стали причиной отставки.

Глава МИД Греции Никос Котзиас подал в отставку на следующий день после спора на заседании правительства с министром обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным источников газеты, Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Алексис Ципрас не поддержал его в споре с министром обороны Паносом Каменосом.

Во время заседания правительства во вторник, Каменос обвинил Котзиаса в том, что он неправильно руководил тайными фондами МИД.

Помощники, близкие к министру иностранных дел, заявили, что он был "глубоко оскорблен обвиненими".

У министров также наблюдались разногласия во взглядах по соглашению с Македонией. В частности, Котзиас, участвовавший в подписании соглашения, критиковал Каменоса, который предлагал альтернативное соглашение.