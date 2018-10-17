закрыть
17 октября 2018, среда, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Глава МИД Греции подал в отставку

  • 17.10.2018, 16:27

CМИ сообщают о спорах в правительстве, которые стали причиной отставки.

Глава МИД Греции Никос Котзиас подал в отставку на следующий день после спора на заседании правительства с министром обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным источников газеты, Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Алексис Ципрас не поддержал его в споре с министром обороны Паносом Каменосом.

Во время заседания правительства во вторник, Каменос обвинил Котзиаса в том, что он неправильно руководил тайными фондами МИД.

Помощники, близкие к министру иностранных дел, заявили, что он был "глубоко оскорблен обвиненими".

У министров также наблюдались разногласия во взглядах по соглашению с Македонией. В частности, Котзиас, участвовавший в подписании соглашения, критиковал Каменоса, который предлагал альтернативное соглашение.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей