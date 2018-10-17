Дело Коржича закончено 7 17.10.2018, 17:07

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Александр Коржич

Прокурор запросил сроки наказания для обвиняемых.

Сегодня в Минском областном суде, где рассматривают дело и гибели солдата Александра Коржича в Печах, начались прения сторон. В своей речи прокурор заявил: обвиняемые сержанты издевались над подчиненными, применяли к ним физическое насилие, заставляли отжиматься, в том числе в противогазах, пишет tut.by.

«Особым цинизмом» гособвинитель назвал случай, когда Вяжевич вымазал унитаз кремом для обуви и заставил солдата его вычистить.

— Все действия были совершены дерзко, открыто, демонстративно, — говорит прокурор Юрий Шерснев.

Всего, по данным обвинения, Евгений Барановский получил от военнослужащих взятки на сумму 34 рубля 85 копеек, Антон Вяжевич — 189 рублей 40 копеек. По мнению прокурора, неуставные отношения в армии привели к самоубийству Александра Коржича.

Гособвинитель считает: не установлено фактов того, что к смерти рядового Александра Коржича могут быть причастны другие лица. Это было доведение до самоубийства. Однако мама солдата с этим не согласна и продолжает настаивать на версии убийства.

Выступая в прениях два часа, прокурор Юрий Шерснев попросил признать сержантов виновными и приговорить Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, а Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы.

Все трое, по мнению гособвинителя, должны отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима, также он предложил у всех обвиняемых конфисковать имущество и взыскать в доход государства деньги, которые сержанты получили в качестве незаконного обогащения.

Напомним, тело рядового Александра Коржича с майкой на голове и связанными шнурками нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты. В доведении до самоубийства рядового Александра Коржича обвиняются трое сержантов: Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.

Во время допроса в суде обвиняемые не стали отрицать неуставные отношения, но заявили: их действия не могли стать причиной трагедии.

Уже год потерпевшая Светлана Коржич, мама погибшего солдата, настаивает на версии убийства. В качестве аргументов женщина приводила пример, что накануне Александра осматривали психиатры и поставили диагноз «здоров», у сына не было мыслей о самоубийстве, он строил планы на будущее, и не раз задавала вопрос: как в темном подвале мог повеситься Александр? Следственный эксперимент показал, что солдат мог таким образом свести счеты с жизнью, освещая подвал зажигалкой.

В пятницу, 19 октября, будет вынесено решение по еще одному делу, связанному с Печами. Командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал были задержаны осенью 2017 года после гибели 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально Вирбала подозревали в мошенничестве: якобы он забрал карточку рядового и пользовался ею. Но затем и Вирбалу, и Суковенко было предъявлено обвинение по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Их дела выделили в отдельное производство.