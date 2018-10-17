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Представитель президента Украины в Крыму: Нужно следить за пропагандой РФ

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  • 17.10.2018, 17:15
Фото: ТАСС

Тогда станет ясно, был взрыв в Керчи несчастным случаем либо провокацией оккупантов.

Взрыв в колледже оккупированной Керчи мог быть как несчастным случаем, так и провокацией российских оккупантов. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, правозащитник Борис Бабин.

"Мы с грустью следим за событиями в Керчи. Мои соболезнования родственникам погибших. Конечно, в условиях оккупации сложно установить истину. Российская пропаганда уже начинает разжигать межнациональную вражду. Посмотрим, до каких фейков они еще дойдут. У нас достоверной информации, к сожалению, пока нет. Прежде всего, нужно получить подтверждение имеющихся данных. Также нужно следить за пропагандой РФ. И станет ясно, был взрыв в Керчи несчастным случаем либо провокацией оккупантов. Так мы сможем констатировать: кто и как будет использовать это происшествие", – подчеркнул Бабин.


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