Видеофакт: В Минске BMW занял место троллейбуса на остановке 6 17.10.2018, 17:25

2,273

Никому не помешал?

Недавно СМИ сообщали о двух конфликтных ситуациях, которые произошли между автомобилистами и водителями общественного транспорта в Минске: в одном из случаев водитель BMW перегородил дорогу троллейбусу, в другом — Mercedes на остановке общественного транспорта помешал автобусу. Вот новое видео от читателя onliner.by, дающее представление о том, скольким людям может помешать автомобиль, занявший остановку общественного транспорта.

Место действия: остановка общественного транспорта «Станция метро „Пушкинская”» на проспекте Пушкина. Интенсивный транспортный поток, большое количество общественного транспорта.

— Водитель BMW остановился, вышел из машины и ушел в сторону метро. Я не знаю, как долго его не было. Но пока я пытался выехать, машина точно была на месте, — рассказал автор видео, пользователь нашего форума с ником pilya-87.89.

Читатель указал на то, что стоящий BMW помешал общественному транспорту.

— Водители трех троллейбусов вынуждены были перестраиваться из первой полосы во вторую, а затем обратно, чтобы подъехать к остановке, — указал pilya-87.89.

Водитель маршрутки не смог проехать на остановку, так как место было занято BMW. Он начал посадку и высадку пассажиров фактически со второй полосы. Кроме того, трудности возникли у водителей, которые поворачивали направо, на проспект Пушкина, в том числе и у автора видео.

Аналогичные проблемы наблюдаются на многих остановках в Минске, в особенности на тех, которые расположены на выездах из города или вблизи станций метро (например, «Уручье», «Каменная Горка», «Могилевская»).

В ПДД указано, что остановка и стоянка транспортных средств запрещаются: на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них, кроме случаев остановки для посадки (высадки) пассажиров, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств (п. 143.5). А что же делать тем автомобилистам, которым очень надо?

— Я думаю, при желании всегда можно найти место, где можно остановиться и никому не мешать, — считает наш читатель pilya-87.89.

А это фото появилось в группе «Твой Минск» в vk.com.

— Водитель так поставил машину, что троллейбус не смог проехать (не вошел в поворот), — написал Даня, опубликовавший снимок.

Инцидент произошел на бульваре Шевченко в районе перекрестка с улицей Веры Хоружей.