Якуб Вех: Вильнюс прав, что готовится к инцидентам на белорусской АЭС 17.10.2018, 17:31

1,225

Якуб Вех

У Беларуси не получится реализовать сценарий экспорта энергии на Запад.

Правительство Литвы планирует эвакуировать шесть тысяч человек в случае инцидента на белорусской атомной станции в Островце. Почему в Вильнюсе готовятся к худшему, что планировали в Минске, когда начинали проект АЭС. На эти вопросы сайту Сharter97.org ответил Якуб Вех, эксперт портала defence24.pl по энергетике из Польши.

- Что побудило Вильнюс подготовить план по эвакуации населения?

Подготовка плана на случай катастрофы на строящейся в Островце атомной станции - это мудрое решение, которое приняли литовские власти. Очевидно, что в Вильнюсе понимают, что Беларусь реализует проект таким образом, что постоянно происходят инциденты с нарушением стандартов безопасности. Мне хотелось бы напомнить, что на территории строительства уже имели место несколько серьезных инцидентов, в результате которых погибли несколько рабочих. Одним из самых серьезных инцидентов было происшествие, когда во время строительных работ упал атомный реактор весом около 300 тонн.

По словам белорусской стороны он просто «соскользнул» с подъемного крана, другой - также по случайности, во время транспортировки задел опору электропередачи. Все это не может не вызвать опасений по безопасности атомной станции в Островце, расположенной на расстоянии в 50 километров от Вильнюса.

Более того, в июне 2017 года в литовском парламенте даже приняли соответствующий закон, в котором говорится о угрозе, которую несет строительство этого объекта. Также власти в Минске ограничивают возможность контроля строительства западными экспертами. В конечном счете все дошло до того, что Беларусь заявила о том, что запрещает въезд на свою территорию специальной делегации Европейского Парламента, члены которой в апреле 2017 года намеревались провести инспекцию территории, на которой ведется строительство станции.

- Зачем, по вашему мнению, Беларусь решила строить АЭС?

- Первоначально АЭС в Островце должна была использоваться как средство сокращения зависимости Беларуси от экспорта энергии из России. Тем не менее, время показало, что получилось с точностью до наоборот. Минск строит АЭС на российские кредиты, руками российских строителей и при использовании российских технологий. Более того, АЭС в Островце будет использоваться российское ядерное топливо.

- Известно, что Минск намеревался экспортировать электроэнергию, которую будет производить АЭС на Запад? Этот сценарий по прежнему остается актуальным?

- По моему мнению, у Беларуси, скорее всего, не получится реализовать сценарий экспорта электрической энергии на Запад, так как на это не соглашается ни Литва, ни Польша. Эксперты из обеих этих стран придерживаются мнения, что подобные покупки энергии у белорусской стороны могли бы использоваться для влияния на решения правительства в Варшаве и Вильнюсе.