Матеуш Моравецкий: Поставки сжиженного газа из США повысят суверенитет Польши 1 17.10.2018, 17:42

Матеуш Моравецкий

Фото: NurPhoto/Getty Images

Также Варшава увеличивает добычу газа непосредственно в стране.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписание «Польской нефтегазовой компанией» (PGNiG) двух долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа из США повысит суверенитет и энергетическую конкурентоспособность страны, сообщает «Радио Польша».

Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не только намерена импортировать сырье из США, но также увеличивает добычу газа непосредственно в стране.

«Контракты на поставки газа из-за границы, а также его добычу внутри страны в соединении с расширением газовых сетей по всей стране расширит возможность подключения газа ко всем негазифицированным гминам в течение ближайших 5-10 лет», - сказал польский премьер.

В пресс-конференции PGNiG приняли участие посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. По словам последнего, присутствие американского посла подчеркивает значение контрактов на поставки газа.

«Пописанные на 20 лет контракты с партнерами, которым доверяет правительство США, о чем свидетельствует присутствие госпожи посла гарантируют реализацию поставок», - отметил Кшиштоф Тхужевский.

Напомним, ранее вице-председатель «Польской нефтегазовой компанией» Мацей Возняк сообщил, что к концу года PGNiG подпишет по меньшей мере два контракта на закупку сжиженного газа.