Предполагаемый убийца из Керчи репостил в соцсетях российскую пропаганду 5 17.10.2018, 17:59

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Владислав Росляков являлся приверженцем идей «русского мира».

Колумнист "Радио Свобода" Алексей Минаков опубликовал в Facebook фотографии со страницы в социальной сети "ВКонтакте", которая, предположительно, принадлежит Владиславу Рослякову из оккупированной Керчи, сообщает "Гордон".

По данным Следственного Комитета РФ, студента 4 курса колледжа из Керчи, 18-летний Владислав Росляков напал на учебное заведение.

"Трагедия в оккупированной Керчи имеет прямое отношение к политике. Примитивный подход к произошедшему – это думать, что какой-то сумасшедший парень Влад Росляков расстрелял студентов колледжа, а потом покончил с собой. Но на этого "сумасшедшего" что-то же повлияло, сформировало его мировоззрение и подтолкнуло к убийству. В этом контексте, репост в социальных сетях работ художника из "новороссии" и аватарка с "наполеонизированным" Путиным говорят о многом", – отметил Минаков.

По мнению блогера, ответственность за убийство двух десятков крымчан несет не только парень 2000-го года рождения, но и "путинский кремлевский режим, который пропагандистской машиной промывает мозги "русским миром".