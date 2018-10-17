Де Мистура покинет пост спецпосланника генсека ООН по Сирии 17.10.2018, 18:12

Стаффан де Мистура

Фото: un.org

Пост эмиссара генсека по Сирии он покинет в конце ноября.

Стаффан де Мистура объявил о своем уходе с должности спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии, передают Reuters и Haberturk. Этот пост, по его словам, он покинет в конце ноября, передает РБК.

Такое решение де Мистура объяснил «личными причинами». Об этом он заявил, выступая на заседании Совбеза ООН. На мероприятии обсуждался сирийский кризис, указывает Daily Sabah.

Остальных деталей о своем решении де Мистура не привел, заметив, что пост эмиссара генсека он покинет спустя «четыре года и четыре месяца» после начала своей миссии.

Тем не менее свою работу до конца ноября де Мистура, по его словам, не прекратит. На следующей неделе по приглашению сирийских властей он отправится в Дамаск, чтобы обсудить вопрос о создании конституционного комитета для разработки новой Конституции для Сирии, замечает со ссылкой на спецпосланника ООН швейцарский портал Swissinfo.

Эмиссаром генерального секретаря ООН по Сирии де Мистура был назначен в 2014 году. Тогда он, как напоминает Reuters, стал уже третьим чиновником в ООН, который более чем за семь лет сирийского конфликта, выполнял эту работу. До этого с 2011-го по 2013 год де Мистура работал заместителем министра иностранных дел Италии.

Его предшественники на посту эмиссара ООН по Сирии — бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и экс-министр иностранных дел Алжира дипломат Лахдар Брахими — покинули свои должности, разочаровавшись тупиковой ситуацией в сирийском урегулировании, отмечает Reuters.