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Фотофакт: Минские строители «уронили» бытовку на припаркованный Renault

  • 17.10.2018, 18:39

Конструкция упала с МАЗа и придавила автомобиль.

17 октября около 14 часов читатель abw.by Денис стал очевидцем последствий неудачной транспортировки строительной бытовки по проезду от ул. Чечота к 25-й школе (в районе дома №36). Конструкция упала с МАЗа и придавила припаркованный Renault Megane.

По словам Дениса, бытовку увозили с площадки, где строится новый детский сад. "Кто-то что-то не рассчитал", - подытожил свои наблюдения читатель.


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