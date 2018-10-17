Фотофакт: Минские строители «уронили» бытовку на припаркованный Renault
- 17.10.2018, 18:39
Конструкция упала с МАЗа и придавила автомобиль.
17 октября около 14 часов читатель abw.by Денис стал очевидцем последствий неудачной транспортировки строительной бытовки по проезду от ул. Чечота к 25-й школе (в районе дома №36). Конструкция упала с МАЗа и придавила припаркованный Renault Megane.
По словам Дениса, бытовку увозили с площадки, где строится новый детский сад. "Кто-то что-то не рассчитал", - подытожил свои наблюдения читатель.