Twitter опубликовал миллионы твитов для подтверждения вмешательства РФ 1 17.10.2018, 18:45

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Соцсеть опубликовала около 10 миллионов твитов, которые являются продуктом поддерживаемых РФ и Ираном операций.

Как отмечает Reuters, таким образом соцсеть проливает новый свет на масштаб и характер кампаний по дезинформации, проведенных этими странами, передает eurointegration.com.

В среду Twitter сообщил, что идентифицировал 3841 аккаунт, связанный с "фабрикой троллей" в Санкт-Петербурге. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил организации обвинения за попытки вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Кроме того, Twitter обнаружил еще 770 учетных записей, которые ведут в Иран.

"Мы делаем эти данные доступными для того, чтобы поощрить открытые исследования этого поведения исследователями и учеными во всем мире", - говорится в заявлении Twitter.

В общем аккаунты опубликовали более 10 миллионами твитов и 2 миллиона изображений и видео.

Twitter уже информировал о существовании твитов, которые, по его мнению, является продуктом зарубежных кампаний по дезинформации. Однако, как отмечает агентство, обнародование миллионов твитов в среду позволит исследователям узнать больше о попытках дезинформации России и Ирана в Twitter с 2016 года.