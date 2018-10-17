Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель 2 17.10.2018, 18:59

Фото: wiseGEEK

Цена на «черное золото» эталонной марки опустилась до $79,76 за баррель.

Нефть эталонных марок ускорила падение в среду на данных американского министерства энергетики о существенном увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по белорусскому времени времени подешевели на 1,16% - до $79,76 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,49 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о снижении запасов на 2,13 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали повышение на 1,88 млн баррелей.

Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 1,52 млн баррелей, второго - на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,78 млн баррелей.

Тем временем объем добычи в стране снизился на 300 тыс. баррелей в сутки из-за приостановки работы платформ в Мексиканском заливе в ожидании урагана "Майкл".

Экспорт продуктов нефтепереработки на прошлой неделе подскочил до рекордного значения с апреля, поставки за рубеж бензина зафиксировали третье по величине значение в истории.