NBC: Трамп готовит санкции против компаний РФ в Сирии 17.10.2018, 19:23

Администрация президента США разрабатывает очередной пакет санкций.

Администрация президента США разрабатывает пакет санкций против российских и иранских компаний, которые работают в Сирии.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на три источника, знакомых с документами, передает eurointegration.com.

Вашингтон намерен прекратить программы предоставления финансовой и другой помощи восстановлению тех районов Сирии, в которых присутствуют войска Ирана и РФ. Главной целью новой стратегии Дональда Трампа является устранение сил Ирана и его союзников из Сирии для предотвращения всплеска открытого конфликта между государствами, говорится в материале.

Отмечается, что США будут продолжать уничтожать очаги боевиков ИГИЛ и разработают план политического переходного периода, который не предусматривает отставку диктатора Сирии Башара Асада.

В Сирии сейчас размещены около 2000 американских военнослужащих, которые предоставляют консультации и помощь в подготовке как курдских сил, так и сирийских повстанцев, выступающих против Башара Асада.

Ранее Москва в письме Вашингтону попросила поддержки в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны.

Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с Асадом.